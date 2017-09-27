Итальянка вышла замуж за саму себя

На Западе все более популярным становится новый тренд – так называемые сольные свадьбы, когда человек связывает узами брака... самого себя. Не стала исключением и 40-летняя итальянка Лаура Меси, которая решила пышно отпраздновать торжество любви к себе.

Профессиональный тренер по фитнесу решила выйти замуж за саму себя еще два года назад, после расставания со своим партнером. Итальянка разочаровалась в отношениях, которые длились 12 лет и решила больше не искать свою вторую половинку, передает телеканал "Би-Би-Си".

По этому случаю женщина решила устроить пышное свадебное торжество, в котором приняли участие 70 гостей. К празднику Лаура готовилась четыре месяца и получился он ничуть не хуже, чем стандартные, парные церемонии. Невеста (а по совместительству, и жених) была одета в белое, роскошное платье.

При этом, Лаура не стала отказываться от традиции и в разгар торжества бросила букет подружкам невесты. "Я твердо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя. У вас может быть сказка даже без принца", – прокомментировала необычное торжество счастливая новобрачная.

Как отмечает издание, в последнее время сольные свадьбы становятся все более популярны. Сторонники этого вида брака выступают против того, чтобы общество клеймило одиноких людей. Они подчеркивают, что любят себя и принимают, не испытывая страданий от отсутствия партнера.