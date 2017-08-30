Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей

Подробности бракосочетания звезды "Дома-2". Теперь она может стать Аленой Косинус.

Алена Водонаева – одна из самых любвеобильных участниц реалити-шоу "Дом-2". На проекте она крутила со Степаном Меньщиковым. Потом привела стриптизера Антона Потаповича. Но и этот союз оказался непрочным. Следующим был Май Абрикосов. А в августе 2009 года Алена вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В конце 2011 года, будучи в законном браке, Водонаева начала встречаться с бизнесменом Арсением Шаровым.

В 2013 году Малакеев и Водонаева официально развелись и Алена, что называется, пошла вразнос – встречалась с питерским тусовщиком Славой Пантеровым, потом с владельцем агентства недвижимости Юрием Анде. Но замуж решила выйти не за него – сердце и тело 35-летняя красавица отдала 34-летнему музыканту Алексею Косинусу из Северной столицы.

11 сентября в Петербургском Дворце бракосочетания №1 влюбленные узаконят отношения. "Алена и Леша решили устроить праздник строго для двоих, – рассказал друг Косинуса Артем. – На свадьбе у ребят не будет даже родителей. В ЗАГС они прибудут на роскошном ретро-автомобиле. После росписи молодых ждет ужин в лучшем ресторане Петербурга, который будет закрыт специально по такому случаю. Первую брачную ночь муж и жена проведут в шикарном отеле, а на следующий день отправятся в свадебное путешествие в Тель-Авив. Александр подготовил для Алены роскошное украшение – кольцо, усыпанное черными бриллиантами, которые так любит Водонаева".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 25 2017 в 9:04 PDT

Платье для невесты, как выяснил журнал "Мир реалити-шоу", сшил известный дизайнер Джемал Махмудов. Тот самый, что готовил свадебный костюм для Никиты Преснякова и платье для его избранницы Алены Красновой.