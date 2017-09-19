В Венеции россияне передрались на свадьбе

В Венеции свадьба россиян в отеле закончилась массовой дракой. Дебоширов пытались остановить официанты и сотрудники службы охраны, но в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции.
По факту случившегося были задержаны двое россиян и гражданин Болгарии, передает "Газета.ru" со ссылкой на местное издание La Nuova di Venezia. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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