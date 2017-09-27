Барина Михалкова подняли на смех

Лена Миро, блогер, пишущая для красивых людей доходчивым слогом, предложила обсудить проект режиссера Никиты Михалкова – цирюльню Le barbier de Siberie. Понаехавшие хипстеры к мэтру не пойдут, а господ у нас перестреляли еще в 1917-м, считает Лена.

"И режиссер Никита Сергеевич очень хороший, и как актер прекрасный. Помните, в фильме с Гузеевой, он сыграл барина, который приехал? По-моему, очень похоже. Всех господ еще в 17 расстреляли, а вот Никита выжил и даже пробился в люди (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала обсуждение нового проекта режиссера Никиты Михалкова – Le barbier de Siberie – блогер Лена Миро.

По ее мнению, проекты режиссера как правило провальны – именно в таком тоне Лена, которая и так за словом в карман не лезет, обсуждает деловую хватку Никиты Михалкова. "Усы отрастил, осанка царственная. Уверена, и по-французски умеет, и с русским языком у него полный порядок. Вот только одна беда: не все его начинания понятны для нас", – пишет она.

"Теперь у Михалкова – новый проект. Цирюльня, чтобы быть в тренде! Но не для хипстров, менеджеров и простолюдинов, а исключительно для господ. Умоляю, потратьте двадцать секунд своего времени, посмотрите это, я реально ржу", – предлагает блогер.

"Цирюльня Le barbier de Siberie? Серьезно? По-моему, Никита переплюнул даже себя", – забавляется Миро. По ее мнению, целевая аудитория Михалковым выбрана неверно. Романовых в России нет, с бородами остались только "хипстеры, понаехавшие из деревень Рязанской и Тверской областей". "И вот интересно, – задается вопросом автор, – а много ли посетителей придет в Le barbier de Siberie?" Вероятно, ответ даст только время.