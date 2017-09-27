В Сети появились интимные фото стримерши Карины

В социальных сетях появились откровенные снимки известной стримерши Карины Сычевой. Теперь пользователи гадают, что это – грамотный пиар-ход или результат хакерской атаки.

Эротические снимки стримерши Карины опубликовал один из пользователей имиджборда "Двач". Позже фото были распространены и во многих других пабликах.

На кадрах полуобнаженная блогерша в откровенных позах позирует перед зеркалом. Некоторые пользователи пришли к выводу, что эти снимки 19-летняя девушка делала для своего молодого человека, однако они каким-то образом были слиты на всеобщее обозрение. Комментаторы предположили, что Карина, как и многие другие знаменитости, стала жертвой хакерской атаки.

Однако нашлись и те пользователи, которые засомневались в том, что снимки попали в Сеть случайно. Они предположили, что известная своей экстравагантностью блогерша намеренно распространила кадры с целью нарастить количество подписчиков.

В сеть слили интимные фото Карины Стримерши. pic.twitter.com/LlPU7sqhbn — #MDK (@mudakoff) 27 сентября 2017 г.

слили, лол. да сама и слила, а то давно о ней не говорили везде — Hereford в АПЛ! (@nenya4o) 27 сентября 2017 г.

Карина Сычева, известная как стримерша Карина прославилась в Сети в 2015 году. Девушка играла в онлайн-игры и транслировала приобрела популярность в сети в конце 2015 года. Девушка играла в онлайн-игры и одновременно комментировала их с помощью видеотрансляции в прямом эфире.

Во время записи Карина ведет себя вызывающе-откровенно – оскорбляет других пользователей, громко кричит, принимает сексуальные позы. Основная аудитория её канала – это русскоязычные школьники.