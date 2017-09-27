В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Эротические снимки стримерши Карины опубликовал один из пользователей имиджборда "Двач". Позже фото были распространены и во многих других пабликах.
На кадрах полуобнаженная блогерша в откровенных позах позирует перед зеркалом. Некоторые пользователи пришли к выводу, что эти снимки 19-летняя девушка делала для своего молодого человека, однако они каким-то образом были слиты на всеобщее обозрение. Комментаторы предположили, что Карина, как и многие другие знаменитости, стала жертвой хакерской атаки.
Однако нашлись и те пользователи, которые засомневались в том, что снимки попали в Сеть случайно. Они предположили, что известная своей экстравагантностью блогерша намеренно распространила кадры с целью нарастить количество подписчиков.
В сеть слили интимные фото Карины Стримерши. pic.twitter.com/LlPU7sqhbn— #MDK (@mudakoff) 27 сентября 2017 г.
слили, лол. да сама и слила, а то давно о ней не говорили везде— Hereford в АПЛ! (@nenya4o) 27 сентября 2017 г.
Карина Сычева, известная как стримерша Карина прославилась в Сети в 2015 году. Девушка играла в онлайн-игры и транслировала приобрела популярность в сети в конце 2015 года. Девушка играла в онлайн-игры и одновременно комментировала их с помощью видеотрансляции в прямом эфире.
Во время записи Карина ведет себя вызывающе-откровенно – оскорбляет других пользователей, громко кричит, принимает сексуальные позы. Основная аудитория её канала – это русскоязычные школьники.
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