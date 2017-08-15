В Сеть "слили" фото голой актрисы Энн Хэтэуэй

В Сети появились снимки голливудской звезды Энн Хэтэуэй и ее супруга, актера Адама Шульмана, на которых они запечатлены обнаженными. В "сливе" фотографий вновь обвиняют хакеров.

Фотографии голых знаменитостей были опубликованы на нескольких сайтах, специализирующихся на подобных "сливах". Как выяснилось, голливудская актриса и ее супруг любят делать селфи обнаженными, а также фотографировать друг друга в чем мать родила. Отметим, что на большинстве снимков Энн Хэтэуэй запечатлена одна.

Тем не менее на некоторых изображениях можно увидеть и обнаженное тело Адама Шульмана. Одна из фотографий демонстрирует, что актер снимал свою голую супругу в ванной, однако в кадр все же попало его отражение в зеркале.

Примечательно, что многие пользователи Сети не оценили фото обнаженной звезды. Они отметили, что Энн Хэтэуэй участвовала в постельных сценах в некоторых фильмах, поэтому голую грудь актрисы они могли увидеть и без помощи хакеров. "Знаете, я не очень удивлен. Ничего нового не увидел", – признался пользователь под ником Tim.

Много шуму наделали попавшие недавно в Сеть фотографии звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон. Примечательно, что юристы актрисы не подтвердили подлинность снимков и настояли на удалении с ресурсов некоторых из них. Предполагается, что вместе с отредактированными кадрами в Сеть попали и настоящие, однако обнаружить их сейчас уже затруднительно.

Отметим, далеко не всегда фотографии в интернет "сливают" хакеры. Например, в июле 2017 года в социальных сетях появился снимок обнаженной супермодели Ирины Шейк. Однако в данном случае кадр выложила сама девушка на своей странице.