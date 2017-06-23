Учительница бросила школу ради карьеры порноактрисы
После того, как в калифорнийской школе учительнице поставили ультиматум, она не долго раздумывала. Девушка подсчитала, что съемки в порно принесут ей больше денег.
"Я люблю секс и легкие деньги. За свою первую съемку я получила 2,5 тысячи долларов, раньше мне никто не давал сразу столько денег", – заявила она изданию New York Post.
Администрация учебного заведения не одобрила увлечение педагога. Школа категорически осудила вторую работу девушку и назвала ее "расходящимся с принципами веры блудом".
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При этом руководство школы пыталось вразумить учительницу. Девушке предложили помочь с арендой жилья, если та согласится оставит съемки в пикантных фильмах. "Они действительно хотели, чтобы я ушла из порноотрасли. Они предлагали помощь и советы, но я правда хочу сниматься", – пояснила экс-учительница.
Сейчас девушка работает только актрисой. В своем профиле в Twitter, она описывает себя как “экс-религиозный учитель”.
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