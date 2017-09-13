В Москве угрожают взорвать четыре ТЦ и три вокзала

Неизвестные по телефону сообщили о минировании четырех столичных торговых центров, медицинского вуза и трех вокзалов. В настоящее время оперативные службы проверяют поступившую информацию, передает ТАСС.

По предварительным данным, идет эвакуация посетителей и сотрудников Киевского, Казанского и Ленинградского вокзалов, торговых центров "Метрополис", "Афимолл Сити", "Город" и "Щелково", также правоохранители выводят людей из МГМУ имени Сеченова.