В Москве угрожают взорвать четыре ТЦ и три вокзала

Неизвестные по телефону сообщили о минировании четырех столичных торговых центров, медицинского вуза и трех вокзалов. В настоящее время оперативные службы проверяют поступившую информацию, передает ТАСС.
По предварительным данным, идет эвакуация посетителей и сотрудников Киевского, Казанского и Ленинградского вокзалов, торговых центров "Метрополис", "Афимолл Сити", "Город" и "Щелково", также правоохранители выводят людей из МГМУ имени Сеченова.
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