По всей России массово эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

Вот уже третий день подряд в крупных городах России проводят эвакуацию объектов массового скопления людей – школ, вузов, торговых центров. Причина – в большом количестве анонимных сообщений о минировании и обнаружении бесхозных предметов.

Речь идет о Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Красноярске, Перми, Челябинске и Копейске. 12 сентября во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров и общежитий, а также автовокзал и здание администрации. В Перми из-за сообщений о минировании вывезли более 5 700 человек.

Оперативные службы, полиция и Росгвардия обследуют здания с собаками. Под эвакуацию попали не менее десяти школ, Пермский госуниверситет, несколько торговых центров, автовокзал, железнодорожный вокзал "Пермь-2", жилой дом. При этом взрывные устройства обнаружены не были, передает "Интерфакс".

В Магадане эвакуировали людей с рынка "Урожай", из кинотеатров "Нагаевский" и "Горняк", Вечерней школы, гимназии №30, Специальной коррекционной школы, Политехнического института, школы №29, Северо-Восточного госуниверситета и ряда других зданий, пишет РИА Новости. Правоохранительные органы города попросили граждан не поддаваться панике и заявили, что звонивших злоумышленников разыскивают.

В Южно-Сахалинске также были эвакуированы посетители и персонал четырех торговых центров. Полиция устанавливает личности сообщивших о бомбе.

Первые данные о минировании были получены 10 сентября в Омске, после чего оперативникам пришлось экстренно эвакуировать здание городской администрации, несколько кинотеатров и торговых центров. 11 сентября информация о заложенных бомбах в крупных объектах поступала из Ставрополя, Уфы, Рязани и Челябинска, ночью проводились эвакуационные работы в Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге, сообщает "Медиазона".