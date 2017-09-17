Шереметьево проверяют из-за угрозы теракта

Правоохранительные органы столицы получили информацию о готовящемся нападении на аэропорт Шереметьево. Об угрозе по телефону сообщил аноним.
Сотрудники службы безопасности воздушной гавани и кинологи проверяют здание, патрулирование усилено. Эвакуация не проводилась, передает "Интерфакс".
В свои 24 года девушка трижды делала операцию по увеличению этой части тела
Телеведущая винит в случившемся отца своего ребенка
Актер заметил, что таких как она больше нет на российской эстраде
Певец мычит, ползает и отказывается от пищи.