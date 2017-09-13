Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
Также Стоянов признался, что за 20 лет работы в юмористической программе "Городок" никого не задел своими шутками. По словам артиста, люди не обижались даже на персональные пародии, напротив, политикам и чиновникам даже льстило, что их образ "засветился" в шоу.
"Я не помню, чтобы кто-то публично или при личной встрече, в прессе или, не дай бог, через начальство признался, что шутка про него была довольно резкой", – цитирует Стоянова "Политика сегодня". При этом актер вспомнил, что за один номер ему все же было стыдно – за пародию на Александру Пахмутову.
"Это было крайне бестактно. Потом я попросил у нее за это прощения, но ни она, ни ее муж ни разу об этом не сказали. Они очень любили нашу передачу. Я сам потом посмотрел данный выпуск глазами Александры Николаевны и понял, что перешел черту. А "Городок" эту черту никогда не переходил, он умел балансировать", – добавил он.
По поводу скандала, участниками которого стали известные ведущие, высказался и тележурналист Аркадий Мамонтов. Он заступился за Соловьева, подчеркнув, что не он был инициатором конфликта, передает телеканал "360".
"Ваня Ургант – телевизионный хам, который ведет себя абсолютно беспардонно. У многих молодых и не очень людей, так называемых телезвезд, выработалась такая привычка, что они властелины мира. А они никто, они всего лишь люди, которые получили доступ к эфиру", – заявил Мамонтов. Телеведущий добавил, что Соловьев достойно ответил на нападки Урганта.
Напомним, что конфликт разгорелся после очередного выпуска передачи Урганта на Первом. Он пошутил, что "Соловьиный помет" – подходящее название для политической программы коллеги с канала "Россия 1".
Соловьев принял реплику на свой счет и обвинил шоумена в желании угодить скандальному украинскому сайту. "А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", – сказал он.
Друзья , у меня горе ���������� pic.twitter.com/Z9NnFvtQi9— GRISHA (@GrishkaUrgant) 12 сентября 2017 г.
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