Поклонская ответила на шпильку Соловьева

Глава комиссии Госдумы России по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская ответила на выпад журналиста Владимира Соловьева, по словам которого она занимается религиозными делами активнее, чем борьбой с коррупцией. Экс-прокурор Крыма рассказала о своих достижениях в этой должности.

"Говорить можно много. Надо делать. Если кто-то интересуется моей работой – посмотрите, помониторьте", – заявила Наталья Поклонская. По ее словам, в период с 1 января 2017 года по сегодняшний день комитет рассмотрел около трех тысяч обращений. Поклонская подчеркнула, что работает с двумя помощниками, и они "не выбрасывают" письма.

"Спросите у депутатов, есть еще такое количество у кого-то или нет с Нового года", – отметила экс-прокурор Крыма. "Это обращения, которые связаны с длительными сроками содержания под стражей, незаконным привлечением к уголовной ответственности, необоснованным отказом в возбуждении уголовного дела, нарушением прав потерпевших и другие", – цитирует ее газета "Комсомольская правда".

В качестве примера Поклонская рассказала историю жительницы Санкт-Петербурга: местные власти отказались признать ее пострадавшей по делу об убийстве родственников, на телах которых были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В результате наследство досталось их бывшим бизнес-партнерам.

"По моим депутатским запросам дело возбуждается и расследуется, она признана потерпевшей. Это доброе дело? Расценивайте сами. Для того человека, кому я помогла, это доброе дело, для других – не знаю", – заявила Поклонская.

Глава комитета Госдумы по борьбе с коррупцией добавила, что с ее помощью дети из Донецка и Луганска получили профессиональную медицинскую помощь. Их направляют на лечение в Москву, а на бесплатную диагностику – в Крым. В российскую столицу уже прибыли 29 детей вместе с родителями.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что новости о деятельности Натальи Поклонской связаны в основном с ее религиозными убеждениями, намекнув на критику фильма "Матильда". "Пустить бы всю эту прыть на борьбу с коррупцией, – заявил телеведущий. – В Думе она руководит не комиссией по инквизиции".