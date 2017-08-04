Савченко отказалась от мужчин-животных

Будущий избранник украинской летчицы и депутата Верховной рады Надежды Савченко должен быть не слабее ее, потому что сильнее нет никого. Так парламентарий прокомментировала отсутствие рядом с ней мужчины.

"Политики способны на какую-то работу – командную или индивидуальную. Поступок – это то, что выходит за рамки. Когда человек идет против всего мира: когда все прогнулись, а ты стоишь стойко. Нет таких людей в политике, – заявила Надежда Савченко украинскому изданию "Главком".



По словам депутата, рядом с ней находятся не мужчины, а политики. У Надежды потребность в сильном плече отсутствует на физиологическом уровне. По ее убеждению, мужчины – всего лишь животные.

"Бывают такие женщины, которые не могут жить без мужа. У меня такого нет. У меня на физиологическом уровне это отсутствует. Во многих мужчинах я ничего, кроме животного, не вижу", – призналась она.

Ранее Савченко рассказала, что оказывала интимные услуги по тарифу от ста долларов в час. Ей пришлось работать в службе секса по телефону. Впрочем, к своим обязанностям, по словам Надежды, она относилась как к искусству актера.