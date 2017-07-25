Савченко обложила матом Украину
Украинский телеканал NewsOne опубликовал серию видеороликов, которые демонстрируют, как политики Незалежной выражают свое мнение о событиях в государстве "простыми словами". По очевидным причинам, большая часть ролика с Савченко "запикана". Вместе с тем можно понять, что нардеп считает политические решения украинских властей последнего времени сплошным обманом людей и призывает прекратить это.
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