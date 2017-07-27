Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Наводчица Савченко метит в президенты Украины

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press\Maxym Marusenko
Скандальная Надежда Савченко собралась баллотироваться в президенты Украины. Она заявила о том, что будет участвовать в предвыборной гонке 2019 года.
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Бывшая наводчица, виновная в гибели российских журналистов, сказала, что собирает деньги на будущее президентство. "Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: два с половиной миллиона гривен (около 96 тысяч долларов), чтобы зарегистрироваться. Участие я принимать буду, а как дальше – будет видно", – сообщила депутат Рады изданию "Главком".

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Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Несколько дней назад Минюст Украины зарегистрировал новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Как сказала сама основательница нового объединения, его цель – изменение политической системы Украины конституционным путем. Савченко призвала сознательных, порядочных, честных и думающих людей пополнить ряды ее партии.

В апреле 2017 года бывшая военнослужащая написала заявление о выходе из "Батькивщины" Юлии Тимошенко, по спискам которой прошла в Верховную Раду. Вслед за этим Савченко исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Случилось это после того, как она съездила в Донбасс и провела переговоры с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В России Надежда Савченко была признана виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов телеканала "Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая 2016 года  президент Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

Одновременно президент Украины помиловал российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине за "ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц".

Автор: Александр Комаров27 июля 2017, 13:55

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