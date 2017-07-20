Жириновский разнес выступивших на "золотой" свадьбе артистов

Депутат Госдумы Владимир Жириновский пристыдил артистов, выступивших на скандальной свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. По мнению политика, деньги на организацию торжества были заработаны нечестным путем.

Комментируя нашумевшую свадьбу, в которой приняли участие Николай Басков, Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили, политик был категоричен. Он призвал звезд отечественного шоу-бизнеса не участвовать в подобных "мафиозных" праздниках.

Видеоролик с выступлением Жириновского выложил в Instagram адвокат Сергей Жорин. "Раз нагнали артистов из Москвы – это первый признак того, что свадьба далеко за один миллион долларов, два миллиона – вполне обоснованная цифра", – заявил Владимир Вольфович.

"Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур! Покрываете их. Доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ", – разнес артистов политик. Он добавил, что имеет в виду не только праздник дочери судьи Хахалевой, но и все, которые видел.

По словам депутата, знаменитости "пляшут" на свадьбах "воров в законе" и "обслуживают жулье" – мол, деньги не пахнут. "Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, всех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и воров. Остановитесь, великие артисты!" – резюмировал политик.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 19 2017 в 4:23 PDT

В свою очередь руководитель благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова пригласила Николая Баскова и Валерия Меладзе бесплатно выступить на концерте организации. "Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем", – написала Межова на своей странице в Facebook. Девушка отправила артистам приглашения и теперь ждет от них ответ.

Как писали Dni.Ru, вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.

Напомним, по словам председателя совета судей Краснодарского края Владимира Кисляка, стоимость организации свадьбы не превышает 4,5 миллиона рублей. СМИ ранее сообщали, что торжество обошлось семье судьи в два миллиона долларов.