Путин высказался о смерти Веры Глаголевой

Президент России Владимир Путин назвал смерть Веры Глаголевой невосполнимой утратой для российской культуры. Но с нами останется светлая память о ней.

На сайте президента России опубликованная подписанная Путиным телеграмма, в которой российский лидер высказывает соболезнования родным и близким Веры Глаголевой, умершей 16 августа в Германии. Президент высоко оценил роль народной артистки России в отечественной культуре.

"Вера Витальевна Глаголева была замечательным, талантливым человеком. Ее творчество знали, ценили, любили миллионы людей, а коллеги видели в Вере Глаголевой настоящего Мастера, бесконечно преданного высокому искусству и своему делу. Ее кончина – невосполнимая потеря для всей нашей культуры. Но с нами останутся сыгранные Верой Витальевной роли, добрая и светлая память о ней", – говорится в телеграмме.

Свои соболезнования высказал также премьер-министр России Дмитрий Медведев. В своем Facebook он поделился своей горечью по поводу несправедливо раннего ухода такого яркого человека, как Вера Глаголева.



Тем временем Министерство иностранных дел России готово помочь в доставке тела народной артистки страны Веры Глаголевой на родину из Германии, куда актриса и режиссер накануне отправилась на ставшую для нее роковой врачебную консультацию. По словам вице-консула генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне Марии Слободчук, дипломаты сделают всё возможное, как только получат соответствующее обращение от похоронного агентства, сообщает российский МИД.