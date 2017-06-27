Поклонская показала фото в купальнике

Наталья Поклонская опубликовала свои фото, сделанные в бассейне. Экс-прокурор, а ныне депутат Государственной думы запечатлена в компании дельфинов.

"В Крыму даже дельфины галантные. И вообще – лучшие! Приезжайте!" – подписала Наталья Поклонская размещенные в Twitter снимки. Судя по всему, сделаны они в ялтинском дельфинарии. По фотографиям видно, что соседство с дельфинами Поклонской по душе. Во всяком случае, выглядит она счастливой.

Ранее в интервью депутат Госдумы рассказала о любви к дельфинам. Это ее любимые животные, а совместное купание с ними – прекрасное средство от депрессии. К тому же любую хандру может вылечить родной для Поклонской Крым, куда она переехала в десять лет.

В Крыму даже дельфины галантные. И вообще - лучшие! Приезжайте! pic.twitter.com/EhF0a0eu2L — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 27 июня 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Наталья Поклонская рассталась с мужчиной, с которым планировала вступить в брак. Также она пояснила, почему представлялась замужней.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок. И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить", – отметила бывший прокурор Крыма.

По мнению российского гипнолога Геннадия Гончарова, Наталья Поклонская встретит мужчину, союз с которым будет по любви. Она многогранная личность: играет на фортепиано, рисует, смотрит фигурное катание, занимается физкультурой.

"Прокурор должен быть подтянутым, красивым, в хорошей физической форме – это же офицер", – уверена Поклонская. А Гончаров не сомневается, что с такими качествами и убеждениями она стремительно пойдет вверх по карьерной лестнице.