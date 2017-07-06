Поклонская опубликовала порновидео

Депутат Госдумы Наталья Поклонская составила коллекцию скандальных работ актера Ларса Айдингера. Именно его выбрал режиссер Алексей Учитель на роль Николая II в фильме "Матильда".

Парламентарий попросила пользователей Сети больше не присылать ей примеры актерских работ Айдингера. Она назвала амплуа актера "безобразными".

"Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа гениального, со слов режиссера Учителя, "подобранного по душевному складу" актера на роль русского православного святого государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности", – цитирует Поклонскую URA.RU. По ее словам, все это должны увидеть те, "кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением".

В скандальном ролике собрана нарезка кадров из фильмов, в которых Айдингер играет в эротических сценах или изображает сумасшедшего. Также в видео есть отзывы Алексея Учителя о талантах актера.

Некоторые подписчики поддержали смелое решение Поклонской, отметив, что "это целенаправленное глумление над православными России. "Наталья! Вы МОЛОДЕЦ, что подняли эту тему. Заколебали навязывать эту псевдокультуру, от которой тошнит", – пишет один из комментаторов.

Однако нашлись и такие, кто посоветовал депутату заняться своими прямыми обязанностями и не лезть в искусство. "Неужели нет других проблем в стране, кроме этого фильма, где вы могли бы кому-то чем-то помочь?" – поинтересовался читатель.

Отметим, Айдингер ранее ответил Поколонской, назвавшей его порноактером. Он сказал, что под порнографией понимает исключительно плохую игру, но в "Матильде" никто такого не увидит.

"Матильда" – находящийся в производстве российский художественный фильм режиссера Алексея Учителя. В основе сюжета – судьба балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим российским императором Николаем II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года.