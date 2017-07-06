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Общество

Соловьев втянул главу ВЦИОМа в скандал с "2% дерьма"

Владимир Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров не предал друга – телеведущего Владимира Соловьева. Сначала в телевизионном интервью он "довел" количество "дерьма" среди населения России до 15%. Потом, в радиоэфире, отказался от своих слов.
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Лето 2017 года оказалось не только холодным и дождливым, но и "дурнопахнущим". Эфиры теле– и радиоканалов заполнило "дерьмо". Сначала телеведущий Владимир Соловьев заявил, что на улицу выходят "два процента дерьма". А потом руководитель Всероссийского центра исследований общественного мнения Валерий Федоров заметил в эфире телеканала, что этого "дерьма" не два процента, а целых 15.

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Сам Федоров почти неделю не давал никаких комментариев по этому поводу. На вопрос корреспондента "Считаете ли вы дерьмом участников акций протеста?" он ответил: "Не хочу развивать эту тему."

Наконец, 6 июля в эфире "Эха Москвы" глава ВЦИОМа пояснил свое заявление. Федоров сказал, что "не употреблял и не употребляет" слово "дерьмо". Он всего лишь имел в виду, что россиян, которые не любят свою страну, "раза в два больше", чем ранее говорил телеведущий Владимир Соловьев.

"Ведущая ожидала, что я скажу, что нет-нет, это невозможно, нельзя так говорить [про россиян] и так далее. И, наверное, я должен был это сказать. Но я это не сделал по одной простой причине. Вова Соловьев, который эту тему запустил, мой товарищ. И я, как и некоторые люди, своих сдавать не люблю и не буду", – пояснил Федоров.

От слов, что среди россиян – примерно 15% "дерьма", глава ВЦИОМа и вовсе отказался, заявив, что конкретные цифры он вообще не называл, и считает, что это придумал кто-то другой. Дальнейшую дискуссию на тему фекалий Федоров пресек, подчеркнув: "Все мы граждане России и все мы люди, все мы человеки. И относиться друг к другу надо, как к людям".


Автор: Татьяна Туманова6 июля 2017, 11:09

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