Песков пошутил про мороженое Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на МАКС-2017, когда глава государства Владимир Путин угостил членов правительства мороженым. Представитель Кремля пошутил, что российский лидер таким образом открыл кредитную линию в ларьке с лакомством.

Дмитрий Песков не смог объяснить, почему президент России Владимир Путин и руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов дали продавщице за десерт несколько тысяч рублей. По его словам, глава государства "заплатил деньги за мороженое, мороженое брали многие на эти деньги, и поели вкусное мороженое".

"Потом еще, кстати, возвращались к ней, когда были показательные полеты. А кто там с чем разобрался, я, к сожалению, не знаю", – рассказал он. После этого пресс-секретарь согласился с журналистом, который предположил, что Владимир Путин открыл кредитную линию в этом ларьке.

"Можно так сказать", – цитирует Дмитрия Пескова телеканал "НТВ". "И пригласил всех сопровождающих воспользоваться этой кредитной линией, что они и сделали с огромным аппетитом", – пошутил он.

Традиция авиасалона: Владимир Путин купил на МАКСе мороженое pic.twitter.com/LCUr8KPHU7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

Ранее на МАКС-2017 президент России купил себе мороженое и решил на сдачу угостить делегацию членов правительства. Владимир Путин уточнил у продавщицы, хватает ли тысячи рублей на угощение. Когда девушка признала, что она сбилась со счета, Сергей Чемезов протянул ей пятитысячную купюру.

Спросил у Путина - понравилось ли ему мороженое?: "Вкусное, рекомендую" pic.twitter.com/slS8bmh9jk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

Отметим, что десерт за счет главы государства получили Дмитрий Песков, Сергей Чемезов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Примечательно, что вице-премьер Дмитрий Рогозин отказался от лакомства, так как он старается следить за фигурой. По его мнению, этот десерт полагается есть "другим, более стройным молодым и среднего возраста людям".