Путин не позволил продавщице дать ему сдачу

Президент России Владимир Путин на авиашоу МАКС-2017 решил купить мороженое. Когда продавщица стала отсчитывать сдачу, глава государства попросил ее на оставшиеся деньги угостить сопровождавших его членов правительства.

Продавщица рассказала президенту об ассортименте мороженого в ларьке. Владимир Путин выбрал вологодский пломбир в стаканчике, расплатившись тысячной купюрой. Когда девушка начала отсчитывать сдачу, глава государства решил угостить делегацию членов правительства.

"На сдачу дайте им", – попросил продавщицу Владимир Путин. Чиновников обрадовал поступок главы государства. В частности, глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что среди них "много желающих" попробовать мороженое.

Через некоторое время члены правительства уточнили у девушки, хватает ли денег на лакомство. "Если честно, сбилась со счета", – признала продавщица. После этого Чемезов протянул ей пятитысячную купюру.

Путин на открытии МАКС-2017: Поздравляю международный авиасалон с 25-летием, а всем гостям желаю чистого неба и ярких впечатлений pic.twitter.com/mHVT2xF53y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

Увидев это, Владимир Путин решил подшутить над главой Ростеха. "Прибыль в этом году у вас какая – 80 миллиардов, можете себе позволить мороженое купить", – отметил он. И глава государства порекомендовал журналистам выбранный им стаканчик, передает Life.ru.

Владимир Путин прилетел на авиасалон МАКС-2017 на самолете: Приземлился и подъехал прямо к трибуне на взлетной полосе pic.twitter.com/vwyrJkZAn1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

Напомним, Международный авиационно-космический салон – 2017 проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июня. Президент России Владимир Путин прилетел на открытие смотра на самолете, который приземлился практически у трибуны на взлетной полосе. Примечательно, что у главы государства есть традиция: каждый раз, оказываясь на выставке, он покупает мороженое.