Модель в короткой юбке вызвала раскол среди мусульман

Молодая женщина прошлась по улицам деревушки в Саудовской Аравии – в той части страны, где особенно чтут традиции и добродетель – и выложила видео в Сеть. Местных жителей возмутила ее короткая юбка.

Власти Саудовской Аравии занялись расследованием поведения модели, опубликовавшей в Сети видео прогулки по консервативному району страны Ушайкиру. Здесь принято, чтобы женщины носили одежду, полностью скрывающую тело, и покрывали голову платком.

Хулуд в считаные часы расколола мусульманское государство надвое. Одни пользователи поддержали смелую девушку, а другие призвали арестовать ее за нарушение местных обычаев. В районе, где гуляла красотка, в конце XVIII века родился Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, основатель ваххабизма – строгой формы суннитского ислама.

Журналист Халед Зидан заявил, что необходимо вернуть религиозную полицию, а писатель и философ Ваел аль-Гассим поразился злобным сообщениям в адрес модели. "Я думал, она бомбу взорвала или убила кого-нибудь. Оказалось, все дело в мини-юбке, которая им не понравилась", – цитирует его Би-би-си.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16 июля 2017 г.

Вставшие на защиту девушки пользователи напомнили, что жена президента США Дональда Трампа Меланья и их дочь Иванка при посещении Саудовской Аравии не носили мусульманскую женскую одежду. Речь об аресте зашла якобы потому, что Хулуд – мусульманка и местная, а в случае с иностранкой обсуждали бы только ее красоту.