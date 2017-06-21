Саудиты выгнали из страны катарских верблюдов и овец

Еще один признак кризиса в диалоге Катара и Саудовской Аравии проявился на фоне разрыва дипломатических отношений между странами. Эр-Рияд распорядился, чтобы территорию страны покинули все верблюды и овцы, принадлежащие катарцам, передает РИА ФАН. Чтобы принять животных, в Катаре создали укрытия с водой и кормом. Границу перешли порядка 15 тысяч верблюдов и десяти тысяч овец. Многие владельцы скота из Катара держали своих животных на территории соседней страны, поскольку у них самих крайне мало пастбищ.