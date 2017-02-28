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Общество

Король саудитов взял в поездку 450 тонн багажа

Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн.
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Предыдущий визит правителя Саудовской Аравии в Индонезию состоялся 46 лет назад. Возможно, именно поэтому окружение нынешнего короля не на шутку озаботилось тем, чтобы монарх во время своего азиатского вояжа находился среди любимых и привычных вещей. 

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Отметим, что 63 тонны багажа будут доставлены в Джакарту, а остальные 396 тонн отправятся на Бали. Ценный груз включает два автомобиля Mercedes-Benz S600, которые уже прибыли на остров. В багаже также – два электрических лифта.

В поездке короля будут сопровождать полторы тысячи человек из его окружения. Кроме того, для оказания услуг монарху в Джакарте дополнительно будут выделены 178 слуг, на Бали – 394.

Сообщалось, что саудовский король на будущей неделе отправится в 31-дневное турне по Азии. Сначала он намерен посетить пять стран Дальнего Востока и Иорданию.

В первую очередь Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд отправится в Малайзию, где проведет три дня. Затем поедет в Индонезию. Власти этой страны ожидают, что визит гостя принесет 25 миллиардов долларов от саудовских инвесторов, пишет издание Okaz.

Напомним, что Салман ибн Абдул-Азиз считается одним из самых жестоких правителей в мире. Он сменил на престоле отца, умершего в 2015 году. Как писали Dni.Ru, начало его правления отмечено резким ростом числа смертных казней: с 26 января по 16 июня 2015 года лишены жизни 90 осужденных. Оппозиционерам за участие в демонстрациях грозит смертная казнь через распятие. В 2016 году был умерщвлен один из членов королевской семьи за совершенное тремя годами ранее убийство человека в драке.

28 февраля 2017, 15:52

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