Ливень в центре Москвы помешал работе Госдумы
"Мы должны в новое здание переехать, когда последний наш избиратель переедет в новую квартиру, поэтому из этого исходите. А когда вы хотите переехать в новое здание, а у нас избиратели будут в ветхом и аварийном жилье, я думаю, что вас, Владимир Вольфович не поддержит", – сказал Володин, обращаясь к депутату из фракции ЛДПР.
Таким образом спикер нижней палаты прокомментировал протечку крыши в здании Думы, из-за которой парламентарии ушли на незапланированный перерыв, после которого парламентарий из ЛДПР еще раз напомнил позицию своего лидера Владимира Жириновского о необходимости переезда в новое здание.
Во время десятиминутного перерыва мониторы и другая техника была накрыта полиэтиленовой пленкой, сообщает "Интерфакс". Председатель Госдумы Вячеслав Володин после возобновления работы пленарного заседания заметил, что работать приходится в непростых погодных условиях. "И там гремит, и льет, не выдерживают перекрытия", – сказал спикер.
В итоге после обсуждения очередного законопроекта, которое было прервано ливнем, Володин предложил досрочно завершить заседание Госдумы в связи с погодными условиями.
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