Ливень в центре Москвы помешал работе Госдумы

Сегодня во время пленарного заседания Госдумы, в момент выступления Ирины Яровой с потолка закапала вода – в центре Москвы шел сильный ливень. Спикер Вячеслав Володин сказал, что Госдума не должна переезжать в новое здание, несмотря на форс-мажорную ситуацию с протечкой крыши.

"Мы должны в новое здание переехать, когда последний наш избиратель переедет в новую квартиру, поэтому из этого исходите. А когда вы хотите переехать в новое здание, а у нас избиратели будут в ветхом и аварийном жилье, я думаю, что вас, Владимир Вольфович не поддержит", – сказал Володин, обращаясь к депутату из фракции ЛДПР.

Таким образом спикер нижней палаты прокомментировал протечку крыши в здании Думы, из-за которой парламентарии ушли на незапланированный перерыв, после которого парламентарий из ЛДПР еще раз напомнил позицию своего лидера Владимира Жириновского о необходимости переезда в новое здание.

Во время десятиминутного перерыва мониторы и другая техника была накрыта полиэтиленовой пленкой, сообщает "Интерфакс". Председатель Госдумы Вячеслав Володин после возобновления работы пленарного заседания заметил, что работать приходится в непростых погодных условиях. "И там гремит, и льет, не выдерживают перекрытия", – сказал спикер.





В итоге после обсуждения очередного законопроекта, которое было прервано ливнем, Володин предложил досрочно завершить заседание Госдумы в связи с погодными условиями.