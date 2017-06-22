Медведев спрятался под зонтиком Путина

В День памяти и скорби 22 июня в Москве состоялась торжественная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Участие в ней приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В день начала Великой Отечественной войны глава государства возложил к мемориалу цветы в память о защитниках Отечества. Непогода этому событию не помешала.

В момент начала церемонии полил дождь, но президент и все остальные продолжили идти к Вечному огню. В мероприятии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.

Ненастье застало Дмитрия Медведева врасплох – судя по всему, прикрыться от дождя ему было нечем. Однако его выручил Владимир Путин, позволив коллеге спрятаться под своим зонтом.

На фото видно, что участники церемонии все-таки промокли под дождем, который был довольно сильным и никак не хотел прекращаться. Но это небольшое недоразумение никак не отразилось на мероприятии.

Напомним, ранее управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды 22 июня. Синоптики сообщали о том, что ожидаются пасмурность, дождь и усиление ветра до 17 метров в секунду.