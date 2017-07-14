В Москве из-за сильного дождя затопило тоннели

На столицу обрушился мощный ливень. Дождь затопил несколько городских магистралей, в том числе тоннели на Новом Арбате и на Дмитровском шоссе, передает Life. кроме того на улице Академика Комарова автомобиль с женщиной и ребенком почти полностью ушел под воду. Спасатели эвакуируют пострадавших.
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