В Москве из-за сильного дождя затопило тоннели

На столицу обрушился мощный ливень. Дождь затопил несколько городских магистралей, в том числе тоннели на Новом Арбате и на Дмитровском шоссе, передает Life. кроме того на улице Академика Комарова автомобиль с женщиной и ребенком почти полностью ушел под воду. Спасатели эвакуируют пострадавших.

