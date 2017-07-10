Украинцы готовы на все ради отпуска в Крыму

По оценкам властей полуострова, число украинских жителей в общем турпотоке составляет более 700 тысяч человек (из шести миллионов отдыхающих в год). И эта цифра продолжает расти.

Несмотря на отсутствие прямого транспортного сообщения, Крым остается для украинцев излюбленным местом отдыха. Они спешат на полуостров на машинах, велосипедах и даже пешком.

Поезда из Киева, Львова, Харькова и Днепропетровска прибывают до ближайшей к Крыму станции Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области. Отсюда люди на микроавтобусах и такси добираются еще 30 километров до украинской границы, которую переходят пешком, передает ТАСС.

При этом автомобили на украинской территории держат по много часов. Люди ночуют прямо в салоне. Причин этих очередей на границе никто туристам не объясняет.

Возвращаясь из Крыма, украинцы также проделывают часть пути пешком, чтобы успеть на поезд. Жительница Киева Юлия рассказывает, что в столице многие опасаются ехать в Крым из-за того, что говорят по украинскому телевидению.

Однако туристы, приезжая на полуостров, видят другую картину. "Все тихо, мирно и спокойно. Наши друзья обязательно будут спрашивать, как мы отдохнули в Крыму, я им скажу, что отлично! Пусть тоже едут", – отмечает Юлия.

В пункте пропуска "Джанкой" завершаются работы по его расширению. По словам представителя погрануправления, ответственного за этот международный пограничный пункт, все делается для удобства пассажиров. Всего пунктов пропуска три – помимо "Джанкоя", есть еще "Армянск" и "Перекоп", но этот является самым крупным.

В среднем проверка документов здесь занимает около трех минут, досмотр автотранспорта таможенной службой – около получаса. Пересекают границу украинцы в безвизовом режиме, только по внутренним или загранпаспортам. При этом автомобили обследуют кинологи с собаками.

"Туристы с Украины к нам как ехали, так и едут, активно. Итоги мы подведем осенью, но сейчас можно сказать, что это более 700 тысяч человек", – отмечает председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. "Это именно туристы, которые целенаправленно едут на отдых в Крым", – добавляет он. По его словам, Крым всегда рад принять желающих отдохнуть с Украины.