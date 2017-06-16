Россияне помогут составить текст присяги гражданина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вынести на обсуждение сограждан текст присяги, которую предлагается сделать обязательной составляющей при вступлении в российское гражданство. По словам председателя нижней палаты парламента, важно обсудить все возможные варианты и выбрать лучшие.



При этом, он не исключил, что обсуждение стоит провести с участием россиян. Такой подход, считает Володин, позволит "понять, какой текст будет правильным внести как норму закона". "Это, действительно, очень ответственный шаг – принятие решения в этой области", – подчеркнул Володин.

Напомним, вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство России предложил депутатам Госдумы президент Владимир Путин. После этого было принято решение о создании рабочей группы, которая подготовит текст присяги. Она будет внесена в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении гражданства террористам и экстремистам. Ожидается, что документ будет принят до конца июля.

Накануне на расширенном заседании рабочей группы были утверждены шесть принципов, которые должны лечь в основу текста присяги: лаконичность, торжественность, личный характер, добровольность и публичность. При этом сама присяга должна стать завершающим этапом принятия гражданства.