Приятель Полонского: Завистники не простили успеха Сергею

Эксцентричного олигарха Сергея Полонского, которого обвиняли в хищении 2,6 миллиарда рублей дольщиков, освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. Этому обстоятельству очень обрадовался Александр Изотов, президент кинокомпании "Царь" и давний знакомый бизнесмена.

"С Сергеем Полонским я знаком много лет, – рассказал Александр Изотов в интервью Dni.Ru. – Мы не только сотрудничали, но и играли в хоккей, дружили с его партнерами по бизнесу. Сергей даже снимался в нашем документальном фильме "Приключения американца в России". А на принадлежащих ему объектах и локациях мы работали над несколькими игровыми картинами. Часть сцен в ленте "Оракул: игра втемную", которая скоро выйдет на экраны, снимали в башне "Федерация", построенной Полонским".

"Я уверен, что ни Сергей, ни его партнеры, которых я достаточно хорошо знал, не являются мошенниками. Это были люди, зараженные мечтой, которые делали уникальные, не имеющие аналогов проекты. Сам же Сергей занимался бизнесом, причем очень перспективным, одухотворяющим, масштабным. Я даже как-то хотел устроиться в его компанию в качестве наемного сотрудника. Разумеется, приветствую сегодняшнее решение суда об освобождении Сергея от уголовного преследования", – продолжил Изотов.

"Когда люди добиваются огромного успеха, состояния и признания, всегда находятся те, кто начинает завидовать, – пояснил он. – Что касается Сергея, успех его, с одной стороны, окрылил, а с другой – сделал достаточно непростым человеком. Но это не повод сажать человека в тюрьму. Человека, который может сделать очень много!"