Приятель Полонского: Завистники не простили успеха Сергею
"С Сергеем Полонским я знаком много лет, – рассказал Александр Изотов в интервью Dni.Ru. – Мы не только сотрудничали, но и играли в хоккей, дружили с его партнерами по бизнесу. Сергей даже снимался в нашем документальном фильме "Приключения американца в России". А на принадлежащих ему объектах и локациях мы работали над несколькими игровыми картинами. Часть сцен в ленте "Оракул: игра втемную", которая скоро выйдет на экраны, снимали в башне "Федерация", построенной Полонским".
"Я уверен, что ни Сергей, ни его партнеры, которых я достаточно хорошо знал, не являются мошенниками. Это были люди, зараженные мечтой, которые делали уникальные, не имеющие аналогов проекты. Сам же Сергей занимался бизнесом, причем очень перспективным, одухотворяющим, масштабным. Я даже как-то хотел устроиться в его компанию в качестве наемного сотрудника. Разумеется, приветствую сегодняшнее решение суда об освобождении Сергея от уголовного преследования", – продолжил Изотов.
"Когда люди добиваются огромного успеха, состояния и признания, всегда находятся те, кто начинает завидовать, – пояснил он. – Что касается Сергея, успех его, с одной стороны, окрылил, а с другой – сделал достаточно непростым человеком. Но это не повод сажать человека в тюрьму. Человека, который может сделать очень много!"
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