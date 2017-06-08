"Аэрофлот" проведет фотоконкурс ко Дню России

Авиакомпания 12 Июня запустит конкурс на лучшую праздничную фотографию "Россия всегда со мной". Конкурс пройдет в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.

Как рассказала в авиакомпании, на борту самолетов, совершающих рейсы из аэропорта Шереметьево 12 июня, бортпроводники будут раздавать пассажирам российские флажки. Во время полета или сразу же по прибытии в место назначения всем желающим принять участие в конкурсе нужно будет сделать фото или селфи, обязательным элементом которых должен стать российский триколор.



Участники конкурса также могут сделать фото, находясь за рубежом. "В кадр может быть включен, например, флаг на здании заграничного учреждения России, культурной или природной достопримечательности того места, куда прибыл пассажир, – цитирует представителя перевозчика ТАСС. – Можно сфотографироваться даже на фоне самолета Аэрофлота в иностранном аэропорту, поскольку стандартная раскраска вертикального хвостового оперения такого воздушного судна повторяет цвета национального флага России".

Для участия в конкурсе пользователям "ВКонтакте" нужно будет разместить фотографию на своей странице с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot. А пользователи Facebook смогут поделиться своими фотографиями под постом – анонсом конкурса.

Победитель в соцсети "ВКонтакте" будет выбран путем голосования среди подписчиков и получит сертификат на двух персон на перелет бизнес-классом рейсом "Аэрофлота" по России. Победитель среди иностранных участников конкурса в Facebook получит золотую карту программы "Аэрофлот Бонус".

Также в"Аэрофлоте" отмечают, что на ряде рейсов будет представлено специальное меню "Русское". Оно было введено с начала месяца и составлено из лучших блюд русской кухни, а также имеет национальные элементы в сервировке.