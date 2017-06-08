МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира

Опубликованы результаты престижного рейтинга лучших университетов мира по версии компании Quacquarelli Symonds.

МГУ удалось подняться на 13 позиций, попав с 108-го на 95-е место среди 965 лучших университетов мира. Высшее учебное заведение вошло в топ-100 рейтинга впервые с 2010 года.

Многие российские вузы в этом году показали заметный прогресс – Санкт-Петербургский университет поднялся на 18 строчек ( 240 место) , Новосибирский национальный исследовательский университет – на 41, МГТУ имени Баумана – на 15.Эти учебные заведения входят в 1 % лучших университетов мира (всего зарегистрировано около 26 тысяч вузов).

Возглавил список Массачусеттский технологический университет, на пятом и шестом месте – британские Кембридж и Оксфорд, в двадцатку также вошли университеты Лиги Плюща – Принстонский университет (13-е место), Корнеллский университет (14-е место), Йель (16-е место), Колумбийский университет (18-е место) и Пенсильванский университет (19-е место)

QS World University Rankings является одним из самых авторитетных рейтингов университетов мира, входя в тройку ведущих наряду с рейтингами THE и ARWU. Британская компания Quacquarelli Symonds проводит это исследование с 2004 года, основываясь на шести ключевых параметрах. При составлении рейтинга QS оценивают академическую репутацию вуза, репутацию среди работодателей, соотношение преподавателей и учащихся, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов.

"Академическая репутация университетов, входящих в рейтинг, оценивается при помощи глобального опроса представителей мирового научного сообщества. По сути, этот параметр – самый весомый в рейтинге QS – является интегральным и основывается на оценке ведущими учеными мира тех научных исследований, которые ведутся в вузе", – отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Ректор МГУ Виктор Садовничий также прокомментировал результаты рейтинга "Газете.ru" QS – это авторитетный рейтинг, он основан на нескольких параметрах, в том числе на опросах экспертов, на просмотре баз данных, это миллионы ссылок, миллионы статей. И, конечно, результаты исследования заслуживают внимания".

МГУ – пока единственный вуз России, выполнивший задачу президента РФ в рамках майских указов по вхождению российских вузов в топ-100 лучших университетов мира до 2020 года.