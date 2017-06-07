Жириновский накричал на 83-летнюю актрису Кириенко

Остановить напористого политика оказалось тяжело. Корреспондент Dni.Ru стал свидетелем этой сцены.

Появление актрисы Зинаиды Кириенко на юбилее у Бари Алибасова было символичным. Созданная продюсером легендарная группа "На-На" в этот день не только слагала панегирики отцу-основателю, но и представляла песню "Зинаида".

Артистка расчувствовалась: "Солисты "На-На" мне как дети. Уже почти три десятка лет радуюсь их успехам, слушаю хиты, прихожу на концерты. Помню, как они выступали на моем 70-летии – подарили замечательный праздник, это было великолепно!"

Однако Владимиру Жириновскому ностальгическая нотка не понравилась. Лидер ЛДПР взял микрофон и в свойственной ему манере крикнул: "Хватит прикидываться! Зине Кириенко 85 лет, а все молодость вспоминает! Сколько можно? Надо жить настоящим!"



Гости Алибасова от смеха давились малиной, перепелками и осетриной, а Кириенко краснела от смущения. Эксцентричный политик накинул годков народной артистке, которой пока 83.

Напомним, Зинаида Кириенко стала известной благодаря роли Натальи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Позже она снялась в 30 картинах, среди которых "Судьба человека" и "Поэма о море".

