Поклонская сделала признание о взятках

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о попытках дать ей взятку. По ее словам, последняя привела к тому, что должное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО.

Парламентарий сообщила, что подобные прецеденты случались в ее бытность прокурором. При этом Поклонская заявила: после того как она стала депутатом Госдумы, попыток дать ей взятку не было, поскольку это просто бесполезно.

"Были прецеденты. Особенно когда поддерживала прокурорское обвинение по очень серьезным ответственным делам", – цитирует Поклонскую РИА Новости. Однако идти на сделку с совестью не в ее правилах, отметила парламентарий. Поэтому "ни у кого ничего не вышло".

По ее словам, последний раз ей предлагали взятку около двух лет назад. "Должное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО", – сказала депутат. Его фамилию экс-прокурор Крыма называть не стала.

Наталья Поклонская поделилась и другими весьма занятными подробностями своей прокурорской практики. В частности, она рассказала, что в период работы в Генеральной прокуратуре Украины вела уголовное дело, в котором фигурировало имя нынешнего мэра Киева Виталия Кличко.

Речь – об уголовном производстве по делу о совершении умышленного убийства Андрея Нечепуренко. "Потерпевший работал в большом комплексе отдыха и спорта в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, принадлежащем Кличко", – поделилась Поклонская.

По ее словам, изначально в деле имело место сокрытие факта преступления. Так, была сфальсифицирована судебно-медицинская экспертиза, не установлена причина смерти ввиду множественных повреждений захороненного трупа, уничтожены одежда и вещественные доказательства.

Поклонская уточнила, что была старшим процессуальным руководителем по уголовному производству. "Мы приезжали туда с обыском. Осматривали коттеджи, принадлежащие братьям Кличко… Мы эксгумировали труп, назначали новую судебно-медицинскую экспертизу. Она была фактически готова, но произошел государственный переворот", – рассказала депутат.

По ее словам, перед возвращением в Крым она сдала все материалы и вещественные доказательства, изъятые в рамках расследования. Поклонская считает, что теперь это уголовное производство "где-то потеряно, забыто". "Но придет время, когда его восстановят", – уверена парламентарий.