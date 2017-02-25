Поклонская ополчилась на крымских чиновников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала муниципальных чиновников главной проблемой Крыма. По ее словам, местные руководители блокируют поручения главы республики Сергея Аксенова.

"Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова", – сказала Поклонская после встречи с жителями Крыма.

По словам бывшего прокурора, крымчане жалуются на недоработки исполнителей на местах. Проблема, в частности, касается переселения людей, лишившихся жилья после пожара в Алуште. Депутат заявила, что расскажет об этом на встрече с главой Крыма. "Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу", – заметила Поклонская.

Кроме того, депутат рассказала, что обратилась в прокуратуру и Следственный комитет Крыма с просьбой привлечь чиновников к уголовной ответственности в связи с некачественной реконструкцией центра Симферополя. Поклонская выразила уверенность, что по итогам данной проверки в отношении чиновников будет возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"Как на самом деле выполнены работы, видит даже не специалист, а обычный горожанин или гость города, который будет по этим улицам прогуливаться", – цитирует ТАСС Поклонскую.

Ранее глава Крыма неоднократно критиковал руководителей городов и районов республики за безответственность и отсутствие инициативы. На последнем заседании правительства Аксенов сообщил, что готовит кадровую ротацию в Симферополе, так как вынужден сам выполнять работу местной администрации.