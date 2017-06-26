Обнаружен неожиданный вред соцсетей для детей

Все чаще молодежь прибегает к ботоксу и дермофиллерам. Происходит это из-за воздействия игр, соцсетей и гламурных онлайн-изданий, публикующих эталонные подретушированные фотографии звезд и топ-моделей.

Виртуальный макияж, пластическая хирургия в видеоиграх, фотографии эталонных топ-моделей – отретушированные, конечно, – с малолетства приучают детей к неправильному отношению к собственной индивидуальности. Под агрессивным напором маркетологов подростки теряют уверенность в своей привлекательности и принимают решения о пластических операциях – только уже не в играх, а в реальной жизни.

Авторы исследования, проведенного независимым британским консультационным органом по биоэтике Nuffield Council on Bioethics считают, что соцсети добавляют детям и молодежи неоправданных тревог относительно собственной внешности. Особенно для подростков ценны "лайки" и "дизлайки" под собственными фотографиями. Негативная оценка своих фото может привести ребенка к депрессии и – как следствие – к решению во что бы то ни стало подкорректировать внешность.

"Мы были чрезвычайно удивлены, обнаружив, например, приложения по виртуальному макияжу или же онлайн-игры в пластическую хирургию, нацеленные на юных, девятилетних, девочек. Реклама и соцсети, такие как "Фейсбук", "Инстаграм" и "Снапчат", публикуют нереалистичные и зачастую дискриминационные сообщения как люди, в особенности девочки и женщины, "должны" выглядеть", – говорит руководитель исследования по этике косметической хирургии, профессор Жанет Эдвардс из Манчестерского университета.

Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, рынок косметической хирургии в Британии составляет 4,5 миллиарда долларов. В России в 2016 году объем рынка пластиковой хирургии составил около 6% от общего числа платных медицинских услуг, что выражается цифрой примерно в 12,7 миллиардов рублей.