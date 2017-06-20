Изуродованный телеведущий Богданов стал жертвой страшной болезни
По мнению челюстно-лицевого хирурга, пластического хирурга клиники "Коррект" Наталии Жуковой, изменения во внешности Игоря Богданова связаны с нейроэндокринным заболеванием - акромегалией. "При акромегалии происходит изменение костей лицевого скелета – увеличение надбровных дуг, носа, губ, ушей, нижней челюсти и подбородочной области", – отметила специалист.
По ее словам, признаки акромегалии ставят под вопрос наличие имплантатов в подбородочной области и скуловых областях. "Несмотря на это, неестественная гладкость кожи и отсутствие морщин явно выдают следы хирургического вмешательства", – рассказала Dni.Ru пластический хирург.
По ее словам, такого эффекта можно добиться с помощью комплексной бьютификации лица: блефаропластики, фронтотемпорального лифтинга, SMAS–лифтинга, платизмопластики, а также путем неоднократного введения филлеров и инъекций ботулотоксина. Предположения сделаны экспертом на основании сравнительного анализа фотографий разных лет и не являются абсолютным утверждением.
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