Паук победил змею в смертельном бою

Работники австралийской автомастерской North Vic Engines запечатлели момент, когда заползшую к ним в помещение змею атаковывает ядовитый паук. Смертельная схватка длилась меньше минуты.

После яростного боя паук вида "австралийская вдова" обездвижил змею паутиной. Затем он нанес противнице смертельный укус, сообщает Mashable. Выложившие в Сеть видео схватки работники мастерской назвали ядовитого паука "ручным". Его яд опасен не только для животных, но и для человека и может привести к летальному исходу.