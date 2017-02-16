Паук победил змею в смертельном бою
После яростного боя паук вида "австралийская вдова" обездвижил змею паутиной. Затем он нанес противнице смертельный укус, сообщает Mashable. Выложившие в Сеть видео схватки работники мастерской назвали ядовитого паука "ручным". Его яд опасен не только для животных, но и для человека и может привести к летальному исходу.
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