Почему собаки извиняются перед хозяевами

Американские ученые выяснили, почему собаки "извиняются" перед своими хозяевами. По словам исследователей, животные не сожалеют о проступке, а демонстрируют свою покорность.

Виноватый взгляд собакам передался от генетических предков – волков, сообщает The Telegraph. При интеграции в стаю молодой хищник общается именно с таким видом, так как первое время он боится стать изгоем. Профессор Натан Ланц считает, что хищник таким образом демонстрирует свою покорность "более доминантному волку".

Подобное поведение свойственно и домашним питомцам. Если собака чувствует, что она сделала что-то не так, то она наклоняет голову, избегает зрительного контакта и прижимает к задним лапам хвост. Эксперт отмечает, что виноватый взгляд собаки связан с самой природой общения животного и человека и может "рассказать многое о коммуникации в целом".

При этом Натан Ланц признал, что потупленный взгляд в зависимости от ситуации можно интерпретировать по-разному. Тем не менее, в основном такое поведение собаки означает ее желание продемонстрировать свою покорность хозяину.

"Ничто не может выглядеть более покорно, чем этот взгляд", – заявил Натан Ланц. "Кстати, доминантные собаки и волки, как и люди, извиняются редко. В то же время особи низшего ранга чувствуют себя виноватыми даже при малейшем проступке", – рассказал профессор.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что мужчины с собакой считаются среди женщин более привлекательными. Представительницы слабого пола видят в них более подходящих партнеров для длительных отношений. Женщины считают, что хозяева домашних питомцев способны выполнять долгосрочные обязательства.