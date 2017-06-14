Гибель Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Общество

Эксперты раскрыли секрет кошачьего хвоста

Фото: GLOBAL LOOK press/Jean Michel Labat
Ветеринары сумели раскрыть секрет кошачьего хвоста. Как выяснилось, за каждым его движением скрывается определенное намерение или чувство животного.
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Американский ветеринар Карло Сиракузо подробно объяснил значение каждого движения кошачьего хвоста. По его словам, если питомец начинает бить хвостом, то он встревожен и даже потенциально опасен. Специалист рекомендует не трогать животных в таком состоянии. Если же кошка чего-то боится, она выгибает спину и хвост.

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Агрессивный настрой животного можно вычислить по выпрямленному без закругления кончика хвосту. При этом если кошка его немного закрутила, то она, вероятнее всего, приветствует человека. Это говорит о ее хорошем настроении, передает Daily Mail.

Расслабленный питомец плавно опускает хвост. Однако не стоит путать это положение с выгнутым книзу хвостом – в таком случае случае кошка показывает, что она заняла оборонительную позицию.

Несмотря на все это, ученые утверждают, что достоверно читать мысли питомца с помощью конкретных действий невозможно. Для этого необходимо анализировать поведение кота в целом. Например, если ваше животное притворяется спящим, но бьет хвостом, то это значит, что оно "полностью расслаблено, но при этом обращает внимание на все, что происходит вокруг". Впрочем, кошка может делать те же движения неосознанно, во сне.

Также Карло Сиракузо нашел объяснение тому, что кошка начинает бегать по квартире. По его словам, это говорит о накопившейся у нее энергии, которая могла быть использована для охоты. Питомец симулирует погоню за жертвой и карабканье по дереву, в качестве которого в квартире выступает различная мебель.

Напомним, ранее ученые выяснили настоящее отношение кошек к людям. Американские исследователи установили, что пушистые питомцы любят людей и готовы взаимодействовать с ними даже в ущерб приему пищи. Тем не менее, они гораздо менее склонны проявлять свои чувства, в отличие от собак.

Автор: Константин Улюкаев14 июня 2017, 13:28

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