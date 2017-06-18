Москвичей напугали десятилетием летних холодов
неутешительными для жителей и частых гостей столичного региона прогнозами в интервью "Российской газете" поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В климатических характеристиках сейчас превалирует изменчивость. Климатологи объясняют это глобальным потеплением", – объяснил он.
При этом, говоря о глобальном потеплении, не стоит ждать прямолинейного роста среднегодовых температур. "В первую очередь, теплеют высокие широты и уменьшается разница температур между экватором и полюсами", – рассказал синоптик. Это приводит к волнообразным изменениям погоды.
Холодная погода в Москве и области объясняется изменением движения воздушных масс. Если раньше "погоду делал" западно-восточный перенос, то изменение циркуляции воздуха привело к засилью арктических ветров. И продлиться такая ситуация может десятилетие.
"Нормальных средних температур будет меньше, а вот чередование дождливых и засушливых периодов все больше".
Стоит ждать не только летних заморозков, но и аномально теплых зим. Впрочем, ближайшие летние перспективы не так пугающи. Июль все-таки обещает порадовать москвичей и жителей центральных регионов теплой погодой. Вполне возможно, что она даже будет превышать норму на несколько градусов, допускает Роман Вильфанд.
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