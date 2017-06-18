Москвичей напугали десятилетием летних холодов

Капризная погода оказалась суровым испытанием для москвичей и гостей столицы. Сперва долго не наступала весна, после этого уставших от переменчивой стихии людей ждало холодное лето. И ждать скорого улучшения ситуации, предупреждают синоптики, не стоит.

неутешительными для жителей и частых гостей столичного региона прогнозами в интервью "Российской газете" поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В климатических характеристиках сейчас превалирует изменчивость. Климатологи объясняют это глобальным потеплением", – объяснил он.

При этом, говоря о глобальном потеплении, не стоит ждать прямолинейного роста среднегодовых температур. "В первую очередь, теплеют высокие широты и уменьшается разница температур между экватором и полюсами", – рассказал синоптик. Это приводит к волнообразным изменениям погоды.

Холодная погода в Москве и области объясняется изменением движения воздушных масс. Если раньше "погоду делал" западно-восточный перенос, то изменение циркуляции воздуха привело к засилью арктических ветров. И продлиться такая ситуация может десятилетие.

"Нормальных средних температур будет меньше, а вот чередование дождливых и засушливых периодов все больше".

Стоит ждать не только летних заморозков, но и аномально теплых зим. Впрочем, ближайшие летние перспективы не так пугающи. Июль все-таки обещает порадовать москвичей и жителей центральных регионов теплой погодой. Вполне возможно, что она даже будет превышать норму на несколько градусов, допускает Роман Вильфанд.