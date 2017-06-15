Холодному лету скоро придет конец

Синоптики обещают, что совсем скоро в среднюю полосу России придет долгожданное летнее тепло. Погода в июне прогнозируется типичной для этого месяца.

О том, каким будем наступившее лето, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометслужбе и мониторингу окружающей среды" Ольга Мокеева. По ее словам, предыдущая неделя была последней холодной – со значительными отрицательными аномалиями.

"Температура воздуха в июне прогнозируется в пределах нормы", – цитируют специалиста "Аргументы и факты". "Лето начинается тогда¸ когда происходит устойчивый переход к среднесуточной температуре не ниже 15 градусов", - добавила Мокеева. Также она напомнила, что "самое холодное за последнее время лето 1962 года было короче обычного на 35 дней и началось 1 июля".

Есть хорошая новость и для садоводов. Так, после вторжения в среднюю полосу России теплых воздушных масс уже нет угрозы заморозков.

"Правда, сильной жары в июне ждать не стоит - температура будет близка к средним многолетним показателям", – отмечает эксперт.

Июль порадует высокими средними показателями. Будет в этом году и бабье лето – сентябрь обещает быть теплее обычного и сентябрь обещает быть теплее обычного. Вместе с тем Мокеева добавила, что долгосрочные прогнозы метеорологи дают осторожно, потому что механизм создания прогноза очень сложен.



Что касается ближайшего времени, погода начнет налаживаться 16 июня. Днем в Москве будет до +15...+17 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Ливень распугал всех прохожих #ливень #погода #москва Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 14 2017 в 6:07 PDT

В субботу будет еще теплее – температура воздуха в столице поднимется до +18...+20 градусов, по области – от +17 до +22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Кратковременный дождь пройдет в отдельных районах города.

Уже 18 июня воздух в Москве прогреется до +21...+23 градусов и до +19...+24 градусов – в Московской области. По прогнозам синоптиков, тепло сохранится и на следующей неделе.