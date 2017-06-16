Летние холода обернутся ростом цен для россиян

Аномально дождливая и холодная погода отодвинула дату появления на рынке раннего урожая. В связи с этим эксперты прогнозируют повышение цен на оставшиеся на складах товары и рост инфляции.

Прогнозируемый уровень инфляции в мае 2017 года составлял 3,9-4%, однако реальный показатель превысил его на 0,1-0,2 процентных пункта, тем самым сохранившись на уровне апреля – 4,1%. Эксперты пояснили, что в конце весны, как правило, годовой прирост цен снижается за счет продажи нового урожая, передает газета "Известия".

"Основной причиной отклонения стала динамика цен на плодоовощную продукцию", – подчеркнули в Минэкономразвития. "Рост цен на нее ускорился с ‑3,1% год к году в апреле до 2% год к году в мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая", – уточнили в ведомстве.

Примечательно, что во вторую неделю июня цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, а в тот же период 2016 года – лишь на 0,3%. Сильнее всего дорожают такие товары, как яблоки, капуста, морковь и картофель. Эту тенденцию заметили многие специалисты.

"Цены на большинство овощей в последние месяцы действительно росли", – отметил главный экономист инвестиционной компании Алексей Девятов. "Это связано с тем, что запасы с прошлого лета подходят к концу. Вклад подорожания "борщевого" набора в инфляцию составил порядка 0,3 процентных пункта", – пояснил эксперт.

Тусуюсь на даче с марта вырастила шикарную рассаду погода будет в этом году или урожай останется в ящиках pic.twitter.com/xjwtvBMysA — Александра Кожухова (@kav1566) 21 мая 2017 г.

В свою очередь, главный экономист брокерской компании Владимир Тихомиров подтвердил, что задержка раннего урожая приведет к изменению цен на продукцию в конце лета и начале осени. Однако точно предсказать, насколько подорожает тот или иной товар, пока невозможно.

В заключение отметим, что сбор зерновых в 2017 году станет вторым по объему за всю историю страны, на рынок поступит 115 миллионов тонн товара. "Высокий урожай озимых, это то, что сеялось прошлой осенью, уже предопределен. Мало что найдется, чтобы это изменить", – считает директор аналитического центра Андрей Сизов.