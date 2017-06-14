Москву затопило после ливня

Из-за сильного дождя, обрушившегося 14 июня на столицу, улицы буквально затопило. Удар стихии оказался столь мощным, что под ее напором московская ливневая канализация не сумела справиться с потоками воды.

Дожди с грозами и низкое атмосферное давление в столицу принес циклон. Только за прошлые сутки в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков.

Сегодня мегаполис вовсе "утонул" после ливня. В частности, затопило тоннель Третьего транспортного кольца под Кутузовским проспектом, передает Leika. Водителей просят быть бдительными на этом участке трассы. Однако, несмотря на обилие воды, движение на указанном участке не приостановлено.

"Транспортный комплекс предупреждает, что сегодня в Москве ожидается дождь с грозой, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. В результате сильного ветра возможно падение деревьев, повреждение рекламных и других слабо укрепленных конструкций", – сообщает агентство городских новостей "Москва". Также предупреждается об осложнении дорожной ситуации в связи с непогодой и возможных ДТП.

Дорогу затопило. #ливень #погода #москва Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 14 2017 в 6:02 PDT

Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. "Старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций", - предупреждают специалисты.

Ливень распугал всех прохожих #ливень #погода #москва Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 14 2017 в 6:07 PDT

Жители и гости Москвы, застигнутые стихией врасплох, делятся постами в Сети. На снимках и роликах видно, что во многих местах ливневые канализации не справлялись с напором воды.

Несмотря на календарное лето, по факту жители средней полосы наблюдают климатическую осень. Прохлада поступает со всех сторон, а небо плотно затягивают тучи. Самым холодным днем недели может стать 15 июня. Так, утром ожидается всего от пяти до десяти градусов тепла, днем – 9–14 градусов выше нуля, сообщает сетевое издание m24.ru.