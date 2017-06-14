Смерть Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Общество

Москву затопило после ливня

Фото: Игорь Ставцев/dni.ru
Из-за сильного дождя, обрушившегося 14 июня на столицу, улицы буквально затопило. Удар стихии оказался столь мощным, что под ее напором московская ливневая канализация не сумела справиться с потоками воды.
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Дожди с грозами и низкое атмосферное давление в столицу принес циклон. Только за прошлые сутки в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков.

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В Москву раньше времени придет осень

Сегодня мегаполис вовсе "утонул" после ливня. В частности, затопило тоннель Третьего транспортного кольца под Кутузовским проспектом, передает Leika. Водителей просят быть бдительными на этом участке трассы. Однако, несмотря на обилие воды, движение на указанном участке не приостановлено.

"Транспортный комплекс предупреждает, что сегодня в Москве ожидается дождь с грозой, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. В результате сильного ветра возможно падение деревьев, повреждение рекламных и других слабо укрепленных конструкций", – сообщает агентство городских новостей "Москва". Также предупреждается об осложнении дорожной ситуации в связи с непогодой и возможных ДТП.

Дорогу затопило. #ливень #погода #москва

Публикация от Дни Ру (@dniru)

Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. "Старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций", - предупреждают специалисты.

Ливень распугал всех прохожих #ливень #погода #москва

Публикация от Дни Ру (@dniru)

Жители и гости Москвы, застигнутые стихией врасплох, делятся постами в Сети. На снимках и роликах видно, что во многих местах ливневые канализации не справлялись с напором воды.

#нда ��#безкомментариев #непогода #молнии #ливень #Москва #мск #красиво ��

Публикация от Pavel Agafonov�� (@pavel_agafonov)

Несмотря на календарное лето, по факту жители средней полосы наблюдают климатическую осень. Прохлада поступает со всех сторон, а небо плотно затягивают тучи. Самым холодным днем недели может стать 15 июня. Так, утром ожидается всего от пяти до десяти градусов тепла, днем – 9–14 градусов выше нуля, сообщает сетевое издание m24.ru.

Автор: Людмила Фоканова14 июня 2017, 16:27

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