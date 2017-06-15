Московские холода побили рекорд 1879 года

В центре погоды "Фобос" отметили, что текущее лето в Москве уже установило новый рекорд. По словам специалистов, день 15 июня 2017 года стал самым холодным за 138 лет.

Специалист центра погоды Евгений Тишковец написал в социальной сети Facebook, что "сегодняшний день в столице войдет в метеолетопись". По его словам, четверг в мегаполисе "будет пасмурным и дождливым, а столбики термометров даже в дневные часы будут колебаться около +10".

Он отметил, что абсолютный рекорд наименьшей температуры 15 июня принадлежит 1879 году. Тишковец пояснил, что в этот день метеорологи зафиксировали +9,9 градуса тепла. При этом в XX веке самая низкая дневная температура в этот день была в 1950 году, тогда столбики термометра выросли лишь до +12,6 градуса.

Евгений Тишковец назвал происходящее "уникальным для эпохи глобального потепления". "Подобного рода обвалы холода в XIX веке случались один раз в семь лет, в XX веке – один раз в двенадцать лет, в текущем столетии – впервые", – уточнил эксперт.

Вы не понимаете?Погода в июне плохая, чтобы студентам не хотелось на улицу и они сидели в общагах к сессии готовились — Белочкина (@hotlololooooooo) 13 июня 2017 г.

В заключение он добавил, что к выходным в столицу все же вернется тепло. По данным центра погоды, в субботу и воскресенье дневная температура воздуха в Москве будет на уровне +21...+24 градуса. Примечательно, что на вопрос подписчика "А жара +30 будет? Или все лето такое?" Тишковец ответил лаконично: "Не будет".

Солнце, дождь, солнце, ЛИВЕНЬ, солнце, САТАНА ЛЕТАЮЩИЕ КОРОВЫ СМЕРТЬ, солнце.

Отличная погода. — äpple blomma (@pustoshy) 14 июня 2017 г.

Информацию, что в выходные дни в столице будет тепло, подтвердили и в Гидрометцентре России. По данным этой организации, в субботу днем термометры покажут +18...+20 градусов, а в воскресенье – 21...23 градуса тепла. При этом и 17, и 18 июня в Москве местами пройдут дожди.