МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

В столичном регионе из-за высокой вероятности гроз на 14 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Как сообщили в МЧС, в течение дня на территории Москвы прогнозируются чрезвычайные ситуации, передает Eg.Ru.

По данным министерства, 14 июня в мегаполисе ожидается температура до 20 градусов тепла. В отдельных районах периодически возможен дождь – от небольшого до умеренного, местами вероятна гроза. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.