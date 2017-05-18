В Москве во рту у школьника взорвалась электронная сигарета

Скорая помощь доставила в Морозовскую детскую больницу в Москве 17-летнего школьника в состоянии средней степени тяжести. Молодому человеку был поставлен диагноз "взрывная травма". Стало известно, что во рту у него взорвалась электронная сигарета, передает сайт "Комсомольская правда". В результате у школьника были повреждены челюсти, зубы и губы. Первая операция продлилась три часа. После стабилизации состояния состоялась еще одна операция, во время которой челюстно-лицевой хирург специальными металлическими скрепками сшил ему раздробленные кости. Сообщается, что молодому человеку предстоит еще по меньшей мере одна пластическая операция.
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