В Москве во рту у школьника взорвалась электронная сигарета

Скорая помощь доставила в Морозовскую детскую больницу в Москве 17-летнего школьника в состоянии средней степени тяжести. Молодому человеку был поставлен диагноз "взрывная травма". Стало известно, что во рту у него взорвалась электронная сигарета, передает сайт "Комсомольская правда". В результате у школьника были повреждены челюсти, зубы и губы. Первая операция продлилась три часа. После стабилизации состояния состоялась еще одна операция, во время которой челюстно-лицевой хирург специальными металлическими скрепками сшил ему раздробленные кости. Сообщается, что молодому человеку предстоит еще по меньшей мере одна пластическая операция.

