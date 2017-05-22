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"Легкие" сигареты признали опаснее обычных

Фото: GLOBAL LOOK press
Особый сигаретный фильтр, предназначенный сделать курение менее опасным, в действительности провоцирует особую форму рака легких. Безопасные "легкие" сигареты таким образом не более чем уловка маркетологов.
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Чтобы удержать своих потребителей и привлечь новых, табачные компании агрессивно рекламируют "мягкие" и "легкие" сигареты. В действительности курение "легкого" табака не стало менее опасным после изобретения фильтра особой конструкции.

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"Фильтр был создан в середине 1960-х годов и изначально был предназначен сделать сигареты безопаснее. С тех пор легочные показатели аденокарциномы парадоксальным образом увеличились по сравнению с другими подтипами рака легких", – говорится в опубликованном Oxford University Press исследовании со ссылкой на профильный Journal of the National Cancer Institute.

"Табачные компании в очередной раз обманули врачей и курильщиков, заставив их думать, что подобные сигареты безопаснее для здоровья. Полученные нами данные показывают, что существует вполне четкая связь между этими вентиляционными отверстиями и эпидемией аденокарциномы в последние два десятилетия", – заявил соавтор исследования Питер Шилдс из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

Отличие обычных сигарет от "легких" заключается лишь в особой перфорации сигаретного фильтра. По замыслу изобретателей, так в легкие курильщика вместе с табачным дымом попадает свежий воздух, разбавляющий концентрацию табачного дыма. 

Проанализировав до того закрытые данные табачных компаний и их внутреннюю статистику – всего более трех тысяч документов – исследователи пришли к неутешительному выводу. Фильтр "легких" сигарет возможно и снижает количество вдыхаемых курильщиками смол и других вредных составляющих табачного дыма, но он не спасает от вероятности развития аденокарциномы, особо агрессивной формы рака легких.

"Фильтр меняет сгорание табака, ведет к увеличению его токсичности, обеспечивает вдыхание большего количества дыма, чтобы поддерживать уровень концентрации никотина и вызывает ложное ощущение более низкого риска для здоровья", – добавляют исследователи.  

Из-за конструкции фильтра на самом деле дым проникает глубоко в легкие. Именно здесь, в глубинах органа, обычно и формируются аденокарциномы.

Автор: Алексей Минин22 мая 2017, 13:47

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