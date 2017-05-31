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Здоровье

12 миллионам россиян грозит преждевременная смерть

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Двенадцать миллионов курящих россиян подвергаются риску преждевременной смерти, заявили во Всемирной организации здравоохранения. При этом в мире каждый год пристрастие к табаку убивает около шести миллионов человек.
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"По прогнозам ВОЗ, не менее 12 миллионов из нынешних потребителей табака в России подвергается риску преждевременной смерти в связи с курением", – заявила спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на пресс-конференции.

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Она отметила также, что смертность от никотиновой зависимости даже выше, чем от туберкулеза и ВИЧ, передает РИА Новости. Так, в мире от пристрастия к табаку ежегодно умирают около шести миллионов человек. 

Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу, что "легкие" сигареты гораздо опаснее обычных. Проанализировав до того закрытые данные табачных компаний и их внутреннюю статистику – всего более трех тысяч документов – исследователи пришли к неутешительному выводу. Фильтр "легких" сигарет, возможно, и снижает количество вдыхаемых курильщиками смол и других вредных составляющих табачного дыма, но он не спасает от вероятности развития аденокарциномы, особо агрессивной формы рака легких.

"Фильтр меняет сгорание табака, ведет к увеличению его токсичности, обеспечивает вдыхание большего количества дыма, чтобы поддерживать уровень концентрации никотина, и вызывает ложное ощущение более низкого риска для здоровья", – пояснили исследователи.   

Автор: Светлана Сидорчук31 мая 2017, 15:30

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